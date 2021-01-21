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21.01.2021 - 08:10 |

Jennifer Lopez'den botoks açıklaması

Son dönemde tatil pozlarıyla sık sık gündeme gelen ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya üzerinden gelen botoks ve estetik eleştirilerine verdi.

Jennifer Lopez'den botoks açıklaması
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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte 2021'de başladığı Turks ve Caicos Adaları'ndaki tatiline devam ediyor. Lopez'in renk renk, çeşit çeşit bikini yada mayolarla gözler önüne serdiği fit vücudu; özel egzersiz rejimi, sağlıklı beslenmesi, alkol ve kafeinden uzak durmasına bağlandı. Ancak takipçilerinin "Çok sayıda botoksun ve estetiğin var" yorumları Lopez'i çileden çıkardı. 

İddialara sosyal medyadan yanıt veren Lopez, “Bu sadece benim yüzüm! 500 milyonuncu kez söylüyorum Daha önce hiç botoks, enjeksiyon ya da ameliyat olmadım. Sadece söylüyorum. Kendine biraz JLO Beauty al ve cildinde kendini iyi hisset” diyerek hem eleştirilere cevap verdi hem de kendi ürününün reklamını yaptı.

Jennifer Lopezden botoks açıklaması

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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