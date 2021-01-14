MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Jennifer Lopez'in formda görüntüsünün sırrı!
14.01.2021 - 10:20 |

Jennifer Lopez'in formda görüntüsünün sırrı!

Formda görüntüsüyle her daim dikkatleri üzerine çeken 51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in, bu görüntüsünün sırrı merak uyandırdı. Lopez, günde 10 saat uyumaya özen gösteriyor ve asla güneşlenmiyor.

Jennifer Lopez'in formda görüntüsünün sırrı!
ABONE OL

Nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte Turks and Caicos adalarında tatil yapan Jennifer Lopez, görüntüsüyle yine bütün dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde topladı. 51 yaşında ve iki çocuk annesi olan Lopez'in yıllara meydan okuyan bu görüntüsünün sırları da merak uyandırdı.

Lopez, daha önceki röportajlarında bununla ilgili ipuçları vermişti aslında. Her ne kadar tatilde denizin ve su sporlarının keyfini çıkarsa da asla güneşlenmemek, sabahın çok erken saatinde kalkıp spor yapmak, kahve ve alkol tüketmemek bunlar arasında. Gelin Jennifer Lopez'in 20 yaşındaki fiziksel görüntüsünü korumasının sırlarına bir bakalım.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Jennifer Lopez'in mayolu pozuna beğeni yağdı

10 SAAT UYKU
Her ne kadar çalışma programı zaman zaman bunu engellese de Lopez, günde 10 saat uyumaya özen gösteriyor. Gece erken uyuyup sabah da erken uyanıyor. Sabahları ilk işi ise spor yapmak. Elbette bu işi yalnız başına yapmıyor Lopez. New York'ta ve Los Angeles'ta birçok ünlüyü forma sokan iki ünlü eğitmenle çalışıyor.

Jennifer Lopezin formda görüntüsünün sırrı

ASLA GÜNEŞLENMİYOR
Jennifer Lopez, sık sık dünyanın gözde tatil beldelerinde tatil yapıyor. Denize de giriyor, su sporları da yapıyor. Ama bu arada dikkat ettiği bir başka ayrıntı var. Asla güneşlenmiyor. Güneşin, cilde zarar verdiğini ve erken yaşlanmasına neden olduğunu bildiğinden uzun saatler boyunca güneşlenmiyor.

Jennifer Lopezin formda görüntüsünün sırrı

KAHVE VE ALKOL YOK
Jennifer Lopez'in dikkat ettiği bir başka önemli nokta tütün ürünleri, alkol ve kahveden kesinlikle uzak duruyor. Bunlar cilde zarar verdiği için hepsinden uzak duruyor.

Jennifer Lopezin formda görüntüsünün sırrı

BESLENME PROGRAMI
Lopez, beslenmesine de ayrı bir özen gösteriyor. Genellikle sebze tüketen Lopez, düzenli olarak da detoks yapıyor.Bir günde 8 bardak su içmek de Jennifer Lopez'in formda kalma sırları arasında.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Jennifer Lopez'in izole tatili! Kürek çekti, meditasyon yaptı

Jennifer Lopezin formda görüntüsünün sırrı

MEDİTASYON YAPIYOR
Dış görünüşün, ruhsal sağlıkla bir bütün olduğunu bilen Lopez, iç dengesini korumak için her gün düzenli olarak meditasyon yapıyor.

Jennifer Lopezin formda görüntüsünün sırrı

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Magazin Haberleri Bülteni (14 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Erzurumspor'da Obertan 6-8 hafta yok

Son dakika | Erzurumspor'da Obertan 6-8 hafta yok

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

Gençlerbirliği, 37 yıl sonra Fatih Karagümrük'le karşılaşacak

Gençlerbirliği, 37 yıl sonra Fatih Karagümrük'le karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftanın programı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet