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HaberlerMagazin Haberleri Jennifer Lopez'in plaj pozuna beğeni yağdı!
07.01.2021 - 10:43 |

Jennifer Lopez'in plaj pozuna beğeni yağdı!

51 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, plaj pozuyla sosyal medyayı salladı. Lopez’in son paylaştığı gönderisi 20 dakika içinde 1 milyona yakın kişi tarafından beğenildi.

Jennifer Lopez'in plaj pozuna beğeni yağdı!
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Şu sıralar tatil yapan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez bikinili bir pozunu paylaştı. Lopez paylaşımına "Plaj serserisi' notunu düştü.

Lopez'in paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Jennifer Lopezin plaj pozuna beğeni yağdı

51 yaşındaki Lopez, önceki gün de kumsalda çekilen bir videosunu paylaşmıştı. Drake ile birlikte seslendirdiği 'Life is Good' adlı şarkının, bir versiyonunu kullanan JLO, kırmızı bikinisinin üzerine renkli bir tunik giymişti.

Jennifer Lopezin plaj pozuna beğeni yağdı

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NİKAHTAN VAZGEÇTİLER!
Pandemi sebebiyle düğünü ertelen Lopez katıldığı bir radyo programında konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Andy Cohen'in sunduğu programa konuk olan 51 yaşındaki Jennifer Rodriguez, nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte nikahsız yaşamayı tasarladıklarını belirtti.

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Jennifer Lopezin plaj pozuna beğeni yağdı

SPOR TUTKUNU
Time Dergisi'nin 'dünyada en etkili 100 insan' arasında gösterdiği, 2012 yılında Forbes'in 'Yeryüzünün en güçlü sanatçısı' ilan ettiği Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde 51 yaşına girdi. Fiziği ve enerjisiyle gençlere taş çıkaran Lopez, neredeyse her gün spor yapan ve sık sık spor salonundan çıkarken görüntüleniyor.

Jennifer Lopez, koronavirüs salgınının ilk günlerinde, evde çocuklarıyla birlikte karantinada olduğunu gösteren paylaşımlar yapıyordu. Sık sık hayranlarına "Evde kalın" çağrısında bulunan Lopez, bu süreçte de spordan ve sağlıklı beslenmekten asla vazgeçmedi.

Jennifer Lopezin plaj pozuna beğeni yağdı

"EN AZİMLİ KADIN"
Serveti 400 milyon doları bulan, yılda 43 milyon dolar kazanan Jennifer Lopez, "Sektörün gördüğü en çalışkan ve azimli kadın" olarak gösteriliyor.

Jennifer Lopezin plaj pozuna beğeni yağdı
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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