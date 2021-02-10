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10.02.2021 - 09:41 |

Jessica Alba mutluluğunu paylaştı: Babam kanseri yenmek üzere

Dünyaca ünlü oyuncu Jessica Alba, babası Mark Alba'nın tiroid kanserine yakalandığını ve iyi giden tedavinin bir aşaması olarak radyoterapi görmeye başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Jessica Alba mutluluğunu paylaştı: Babam kanseri yenmek üzere
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2008 yılından bu yana yapımcı Cash Warren ile evli olan 39 yaşındaki üç çocuk annesi Jessica Alba, babası Mark Alba ile birlikte dans ettiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

Alba, babası Mark'ın göreceği radyoterapiden sonra kanseri yenmek üzere olduğunu belirtti. Videoda, kızı Jessica ile dans eden Mark Alba'nın moralinin yerinde olduğu görüldü.

Jessica Alba mutluluğunu paylaştı: Babam kanseri yenmek üzere

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Mark Alba'nın sahibi olduğu emlak şirketinin resmi Instagram sayfasından yapılan paylaşımda da; sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi. Paylaşımda Alba'nın son aylarda hem tiroid kanseriyle hem de COVİD 19 ile mücadele ettiği belirtildi.

DAHA ÖNCE OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Mark Alba'nın şirketinin sayfasında iyileşme için yakında radyoterapiye başlanacağı ve moralinin de sağlığının da iyi olduğunun altı çizildi.

Jessica Alba mutluluğunu paylaştı: Babam kanseri yenmek üzere

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJI

Jessica Alba'nın Instagram paylaşımına takipçilerinden çok sayıda destek mesajı da geldi. Alba'ya mesaj yazanlardan biri de Sharon Stone oldu.

Stone, "Benim babam da yemek borusu kanserini yendi. Bunu aile sevgisiyle başarabilirsiniz" diye yazdı. Bu yorumun ardından birçok kişi kendi anne ve babalarının da çeşitli kanserleri yenip iyileştiğini belirten yorumlar yaptı.

Jessica Alba mutluluğunu paylaştı: Babam kanseri yenmek üzere

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / INSTAGRAM

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