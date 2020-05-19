Jestin böylesi!

İstanbul cemiyet hayatında birbirinden renkli etkinliklere sahibi olduğu Partykids Events ile imza atan Sitare Kalyoncuoğlu, karantina günlerinde de boş durmuyor. Başarılı iş insanı, arkadaşı Melda Aksu’nun sahibi olduğu Mels Design by Melda Aksu’nun yeni koleksiyonununtanıtımını evinin bahçesinde gerçekleştirip, bol bol sipariş aldı.