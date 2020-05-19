MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Jestin böylesi!
19.05.2020 - 07:00 |

Jestin böylesi!

İstanbul cemiyet hayatında birbirinden renkli etkinliklere sahibi olduğu Partykids Events ile imza atan Sitare Kalyoncuoğlu, karantina günlerinde de boş durmuyor.

Jestin böylesi!
ABONE OL

İstanbul cemiyet hayatında birbirinden renkli etkinliklere sahibi olduğu Partykids Events ile imza atan Sitare Kalyoncuoğlu, karantina günlerinde de boş durmuyor. Başarılı iş insanı, arkadaşı Melda Aksu’nun sahibi olduğu Mels Design by Melda Aksu’nun yeni koleksiyonununtanıtımını evinin bahçesinde gerçekleştirip, bol bol sipariş aldı.

Demet Evgar'dan 'Seher Vakti' performansıKarantina günlerini Manisa'da ailesinin yanında geçiren Demet Evgar, ukulelesiyle Barış Manço'nun 'Seher Vakti' adlı parçasını seslendirdi. Güzel oyuncu bu anları takipçileriyle paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğa için seslendi

Doğa için seslendi

‘Virüs birleştirdi’

‘Virüs birleştirdi’

LÖSEV’e bağış istedi

LÖSEV’e bağış istedi

Jestin böylesi!

Jestin böylesi!

Sıradaki Haber