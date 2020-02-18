MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Jeyan Mahfi Tözüm: Yeşilçam’ın sesi Belkıs değil, benim
18.02.2020 - 10:20 |

Jeyan Mahfi Tözüm: Yeşilçam’ın sesi Belkıs değil, benim

Dublaj sanatçısı Jeyan Mahfi Tözüm (91), katıldığı programda Yeşilçam filmlerindeki seslendirmeleri kendisine mâl ettiği iddiasıyla ses sanatçısı Belkıs Özener (79) hakkında suç duyurusunda bulundu.

Jeyan Mahfi Tözüm: Yeşilçam’ın sesi Belkıs değil, benim

"ARKA PLANDA BENİM SESİM VARDI"
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Jeyan Mahfi Tözüm, savcıya beyanında şunları söyledi:
“12 Eylül 2019’da TRT İstanbul Radyosu’ndaki ‘Hayat Akıp Giderken’ programında sunucu Cengiz Tünay, Belkıs Özener’e bütün ünlü kadınlara sesini verdiğini, Yeşilçam filmlerinin görünmeyen sesi olduğunu söyledi. Özener de bunu reddetmeyip tasdik etti. Arka planda benim yaptığım seslendirme olmasına rağmen ‘Bu ses benim değil’ diyerek sunucuyu uyarmadı. Maddi ve manevi haklarıma tecavüz edildiğini düşünüyorum.”

"ÖZÜR METNİ YAYINLANSIN"
Tözüm’ün avukatları da hazırladıkları dilekçede şu ifadelere yer verdi:
“Yeşilçam filmlerinde Belkıs Özener şarkılar söylemiş, müvekkilimiz ise dönemin en ünlü kadın sanatçılarını seslendirmiştir. Belkıs Özener, programda hem tüm şarkıları hem de müvekkilimizin seslendirmelerini sahiplenmiştir. Cengiz Tünay’ın halkı yanlış bilgilendirdiği, Özener’in de seslendirmeleri sahiplendiği görülmektedir. Bu müvekkilimizin eser haklarına saldırıdır. Müvekkilimize iadeiitibar yapılmasını, kendisi hakkında bir özür metninin yayınlamasını da talep ediyoruz.”

    Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nilay Dorsa: Kayak fobim var

    Nilay Dorsa: Kayak fobim var

    Erdi Ünver’e sürpriz teklif

    Erdi Ünver’e sürpriz teklif

    Keremcem’in keyfi yerinde

    Keremcem’in keyfi yerinde

    Hande Doğandemir tedbiri elden bırakmadı

    Hande Doğandemir tedbiri elden bırakmadı

    Sıradaki Haber