Jimmy Fallon evden program yaptı

Sunuculuğunu yaptığı 'The Tonight Show' adlı sohbet programıyla tanınan 45 yaşındaki Fallon, canlı yayınlarını bir süredir evden yapıyor. Karşısındaki konuğu da internet üzerinden ağırlayan Fallon, bu şekilde sohbet ediyor.

Jimmy Fallon'ın dün gece yaptığı programın konuğu yaratıcılığını üstlendiği ve başrolünde oynadığı 'Hamilton' ve 'In the Heights' adlı Broadway müzikalleriyle tanınan Lin Manuel Miranda oldu.

40 yaşındaki Miranda, Fallon'ın; evinin salonundan yönelttiği sorulara kendi evinden yanıt verdi. Ancak ünlü televizyoncunun oturma odasından yaptığı canlı yayın sık sık araya giren beş yaşındaki kızı Frances nedeniyle bölündü. Minik Frances babasının Lin Manuel Miranda ile sohbetinin de yıldızı oldu.

Lin Manuel Miranda da küçük kızın sohbet aralarına girmesine gülümseyerek karşılık verdi. Jimmy Fallon evden yayın yaptığı bu bölümlerle vakıflar için 20 milyon doların üzerinde yardım topladı.