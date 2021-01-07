MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Johnny Depp, Amber Heard'ün açtığı 100 milyon dolarlık davayı kaybetti
07.01.2021 - 18:01 |

Johnny Depp, Amber Heard'ün açtığı 100 milyon dolarlık davayı kaybetti

ABD'li aktör Johnny Depp, The Sun gazetesine açtığı davayı kaybetmesinin ardından, Amber Heard'ün kendisine açtığı 100 milyon dolarlık davada da hüsrana uğradı.

Johnny Depp, Amber Heard'ün açtığı 100 milyon dolarlık davayı kaybetti
ABONE OL

'Karayip Korsanları'nın yıldızı Johnny Depp, Amber Heard ile ayrılığında kendisini eşini döven biri olarak damgalamakla suçladığı The Sun gazetesine karşı açtığı davanın aleyhine sonuçlanması sonrası yeni bir hüsran yaşıyor. Kendisine açılan 50 milyon dolarlık itibar davasına karşı Amber Heard’ın açtığı 100 milyon dolarlık dava da ünlü oyuncunun aleyhine sonuçlandı.

Depp'in iddiaları, Amber Heard'ün evlilikleri hakkında ve kendi davranışları hakkında yanlış bilgi vermesi üzerineydi. Ayrıca Heard'ün yalancı tanık tuttuğu, aile içi şiddet hakkında yanlış bilgi verdiği de iddialar arasındaydı.

"HEARD'IN İTİBARINA ZARAR VERMEK ANLAMINA GELİR"
Mahkemeyi yürüyen Yargıç Bruce White, Amber Heard'ü haklı buldu. Açıklamada şu sözlere yer verildi:
Me Too hareketinin ışığında ve bugünün sosyal ikliminde haksız yere kötüye kullanım iddialarında bulunmak, herkesin ortak görüşüyle birlikte Amber Heard'ün itibarına zarar vermek anlamına gelir. Bu nedenle bu mahkeme, açıklamalarda bulunan hakaret iddialarının dava edilebilmesi için yeterli derecede sorunsal olduğuna karar verdi. Ama Johnny Depp'in ifadeleri ve avukatının ifadelerinin neye yol açtığı anlaşılabilir."

Bu davanın ardından Depp, Heard'e 100 milyon dolar tazminat ödeyecek.

    Magazin Haberleri Bülteni (7 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kız Bebek Belirtileri Nelerdir? Hamilelikte Bebeğin Kız Olacağına Dair İşaretler

    Kız Bebek Belirtileri Nelerdir? Hamilelikte Bebeğin Kız Olacağına Dair İşaretler

    Kalp Damar Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir? Kalp Damar Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

    Kalp Damar Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir? Kalp Damar Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

    İlerlemiş Boyun Fıtığı Belirtileri Nelerdir? İleri Derece Boyun Fıtığı Tedavi Yöntemleri

    İlerlemiş Boyun Fıtığı Belirtileri Nelerdir? İleri Derece Boyun Fıtığı Tedavi Yöntemleri

    Hepatit C Belirtileri Nelerdir? Hepatit C Tanı Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

    Hepatit C Belirtileri Nelerdir? Hepatit C Tanı Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet