Johnny Depp, Amber Heard'ün açtığı 100 milyon dolarlık davayı kaybetti

'Karayip Korsanları'nın yıldızı Johnny Depp, Amber Heard ile ayrılığında kendisini eşini döven biri olarak damgalamakla suçladığı The Sun gazetesine karşı açtığı davanın aleyhine sonuçlanması sonrası yeni bir hüsran yaşıyor. Kendisine açılan 50 milyon dolarlık itibar davasına karşı Amber Heard’ın açtığı 100 milyon dolarlık dava da ünlü oyuncunun aleyhine sonuçlandı.

Depp'in iddiaları, Amber Heard'ün evlilikleri hakkında ve kendi davranışları hakkında yanlış bilgi vermesi üzerineydi. Ayrıca Heard'ün yalancı tanık tuttuğu, aile içi şiddet hakkında yanlış bilgi verdiği de iddialar arasındaydı.

"HEARD'IN İTİBARINA ZARAR VERMEK ANLAMINA GELİR"

Mahkemeyi yürüyen Yargıç Bruce White, Amber Heard'ü haklı buldu. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

Me Too hareketinin ışığında ve bugünün sosyal ikliminde haksız yere kötüye kullanım iddialarında bulunmak, herkesin ortak görüşüyle birlikte Amber Heard'ün itibarına zarar vermek anlamına gelir. Bu nedenle bu mahkeme, açıklamalarda bulunan hakaret iddialarının dava edilebilmesi için yeterli derecede sorunsal olduğuna karar verdi. Ama Johnny Depp'in ifadeleri ve avukatının ifadelerinin neye yol açtığı anlaşılabilir."

Bu davanın ardından Depp, Heard'e 100 milyon dolar tazminat ödeyecek.