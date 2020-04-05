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05.04.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

Johnson gitti Kerem geldi

Bir spor giyim markasının ABD’li Dwayne Johnson’dan sonra yüzü olan Kerem Bürsin, alacağı ücretin bir bölümünü sanat ve müzikle ilgilenen gençlere aktaracak

Johnson gitti Kerem geldi

Kerem Bürsin, dünyaca ünlü spor giyim markası Under Armour ile anlaştı. Geçtiğimiz ay iki yıllık sözleşmeye imza atan oyuncu, firmanın Hollywood yıldızı The Rock lakaplı Dwayne Johnson’dan sonraki yüzü oldu. Bürsin, marka için kendi yapım şirketiyle, Mu Tunç’un yönetmenliğinde iki reklam filmi çekecek.

Proje için aldığı ücreti belirtmeyen oyuncu, kazanacağı paranın bir bölümünü ise gençlere harcayacak. Bugüne kadar birçok kişiye ve derneğe bağış yapmasına rağmen, isminin açıklanmasını istemeyen Bürsin’in sanata ve müziğe ilgisi olan gençlere burs vereceği öğrenildi.

 

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