MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Julia Roberts'ın 8,3 milyon dolarlık evi çok konuşulacak
01.03.2020 - 16:01 |

Julia Roberts'ın 8,3 milyon dolarlık evi çok konuşulacak

Özel Bir Kadın filmiyle ünlenen Julia Roberts, San Francisco'da 8,3 milyon dolara Victoria dönemi mimarisiyle yapılmış bir evi satın aldı.

Julia Roberts'ın 8,3 milyon dolarlık evi çok konuşulacak

Hollywood’un ünlü oyuncusu Julia Roberts, aldığı yeni malikanesiyle gündemde. 52 yaşındaki Amerikalı yıldız, San Francisco'da 8,3 milyon dolara Victoria dönemi tarzında yapılmış bir ev satın aldı. Ev, San Francisco’un en lüks semti olan Presidio Heights bölgesinde yer alıyor. Beş yatak odası ve beş banyosu bulunan evin büyüklüğü 575 metrekare. Evin içinde bir ofis, bar, bin şişelik şarap mahzeni, iki araçlık garaj da bulunuyor.

10,25 milyon dolardan indirildi
Beş katlı ev, 1907-1908 yılları arasında mimar Sylvain Schnaittacher tarafından tasarlandı. Ev, Mayıs 2019’da satışa çıkarıldığında 10,25 milyon dolarlık fiyat biçilmişti. Daha sonra eylül ayında fiyatı 9,65 milyon dolara indirildi. Julia Roberts’ın teklif ettiği son fiyat ise 8,3 milyon dolar oldu.

 

1 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni1 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Nefes aldığın sürece aşk var. Benim için aşk, her an her yerde'

'Nefes aldığın sürece aşk var. Benim için aşk, her an her yerde'

Cüneyt Arkın’dan İdlib şehitlerimiz için duygulandıran paylaşım

Cüneyt Arkın’dan İdlib şehitlerimiz için duygulandıran paylaşım

Flor ve önemi

Flor ve önemi

Sedef Hastalığında Beslenmenin Önemi

Sedef Hastalığında Beslenmenin Önemi

Sıradaki Haber