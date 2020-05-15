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15.05.2020 - 20:37 |

Jumanji: Vahşi Orman filmi nerede çekildi, konusu nedir? Jumanji: Vahşi Orman başrol oyuncuları kimlerdir?

Jumanji: Vahşi Orman filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında vizyona giren ve Havai'nin Honolulu şehrinde çekilen Jumanji: Vahşi Orman filminin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan oturuyor. Peki Jumanji: Vahşi Orman filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilen soruların cevapları...

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİ KONUSU NE?

Dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji’nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji’nin içinde kalacaklardır.

1995 yapımı kült film Jumanji’nin devam halkası olan filmin başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Nick Jonas üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan otururken, filmin senaryosu ise Scott Rosenberg’e emanet.

JUMANJİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jumanji filminin oyuncuları arasında; Karen Gillan, Dwayne Johnson, Missi Pyle, Jack Black, Kevin Hart yer alıyor.

Magazin Haberleri Bülteni (15 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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