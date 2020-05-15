Jumanji: Vahşi Orman filmi nerede çekildi, konusu nedir? Jumanji: Vahşi Orman başrol oyuncuları kimlerdir?

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİ KONUSU NE?

Dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji’nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji’nin içinde kalacaklardır.

1995 yapımı kült film Jumanji’nin devam halkası olan filmin başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Nick Jonas üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan otururken, filmin senaryosu ise Scott Rosenberg’e emanet.

JUMANJİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jumanji filminin oyuncuları arasında; Karen Gillan, Dwayne Johnson, Missi Pyle, Jack Black, Kevin Hart yer alıyor.