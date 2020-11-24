Justin Bieber’dan Hailey Baldwin’e: Hayalim seninle yaşlanmak

Justin Bieber, Instagram hesabından romantik bir mesaj yazarak, eşi Hailey Baldwin ile çekilen fotoğraflarını yayınladı.

“TAKINTILI DERECEDE BAĞLIYIM”

Ünlü şarkıcı, eşine duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:

“Gözlerim, kalbim, ruhum senin için. Sen neredeysen evim orada. Sen benim güvenli bölgemsin. Olduğun insana takıntılı derecede bağlıyım. En büyük hayalim seninle yaşlanmak. Sonsuza dek benim olduğuna inanamıyorum. Mutlu yıllar bebeğim."