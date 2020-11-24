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24.11.2020 - 14:09 |

Justin Bieber’dan Hailey Baldwin’e: Hayalim seninle yaşlanmak

ABD'li model Hailey Baldwin, önceki gün 24 yaşına bastı. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, eşinin doğum gününü "En büyük hayalim seninle yaşlanmak. Benim olduğuna inanamıyorum. Mutlu yıllar bebeğim" sözleriyle kutladı.

Justin Bieber’dan Hailey Baldwin’e: Hayalim seninle yaşlanmak
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Justin Bieber, Instagram hesabından romantik bir mesaj yazarak, eşi Hailey Baldwin ile çekilen fotoğraflarını yayınladı.

“TAKINTILI DERECEDE BAĞLIYIM”
Ünlü şarkıcı, eşine duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:
“Gözlerim, kalbim, ruhum senin için. Sen neredeysen evim orada. Sen benim güvenli bölgemsin. Olduğun insana takıntılı derecede bağlıyım. En büyük hayalim seninle yaşlanmak. Sonsuza dek benim olduğuna inanamıyorum. Mutlu yıllar bebeğim."

Justin Bieber’dan Hailey Baldwin’e: Hayalim seninle yaşlanmak

Magazin Haberleri Bülteni (24 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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