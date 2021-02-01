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01.02.2021 - 10:18 |

Kaan Girgin hakkında tazyik hapsi talebi

Kaan Girgin’in eski eşi Doktor Seran Göçer, ünlü oyuncu hakkında şikayette bulundu.

Kaan Girgin hakkında tazyik hapsi talebi
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Seran Göçer Kaan Girgin’den olan kızı S.G.’nin (12) kendi soyadı olan ‘Göçer’i kullanması için dava açmıştı. Kızının, babası olan Kaan Girgin’i hayatı boyunca bir ya da iki kez gördüğünü belirten Göçer, ünlü oyuncunun mahkemenin hükmettiği nafakayı dahi ödemediğini, çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini öne sürmüştü.

Hürriyet'in haberine göre; Göçer, bu sefer oyuncunun nafaka borçlarını ödemediği iddiasıyla tazyik hapsi ile cezalandırılmasını talep etti. Seran Göçer, dilekçesinde, Kaan Girgin’in mahkemenin çocuk için hükmettiği nafaka ödeme koşullarına uymadığını, halen kendisine borçlu olduğunu iddia etti.

    Magazin Haberleri Bülteni (1 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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