MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kaan Taşaner: Misafirlerime güzel bir kahvaltı hazırlayacağım
31.07.2020 - 13:25 |

Kaan Taşaner: Misafirlerime güzel bir kahvaltı hazırlayacağım

Oyuncu Kaan Taşaner, önceki gün Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Daha sonra markete geçen Taşaner, kahvaltılık ürünler alırken muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Kaan Taşaner: Misafirlerime güzel bir kahvaltı hazırlayacağım
ABONE OL

Kaan Taşaner, önceki gün Kuruçeşme'de bir mekanda arkadaşları ile yemekteydi. Ünlü oyuncu, sonrasında alışveriş yapmak için markete geçti.

Habertürk'te yer alan habere göre; kahvaltılık ürünler bakan Taşaner, "Yurt dışından arkadaşlarım geldi, güzel bir yemek yedik. Şimdi kahvaltılık alıyorum, yarın onlara ellerimde güzel bir kahvaltı hazırlayacağım" dedi.

Bu sene sezonu açamadığını belirten 41 yaşındaki oyuncu, "Bu yaz, bana tatil yok. Bol bol senaryo okuyorum, yakın zamanda dizi var" ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin soruları duymazdan geldi

Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin soruları duymazdan geldi

Boz'ların bir günlük aile tatili

Boz'ların bir günlük aile tatili

Anne-babaları uyardı!

Anne-babaları uyardı!

Filtresiz Edis

Filtresiz Edis

Sıradaki Haber