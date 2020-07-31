Kaan Taşaner: Misafirlerime güzel bir kahvaltı hazırlayacağım

Kaan Taşaner, önceki gün Kuruçeşme'de bir mekanda arkadaşları ile yemekteydi. Ünlü oyuncu, sonrasında alışveriş yapmak için markete geçti.

Habertürk'te yer alan habere göre; kahvaltılık ürünler bakan Taşaner, "Yurt dışından arkadaşlarım geldi, güzel bir yemek yedik. Şimdi kahvaltılık alıyorum, yarın onlara ellerimde güzel bir kahvaltı hazırlayacağım" dedi.

Bu sene sezonu açamadığını belirten 41 yaşındaki oyuncu, "Bu yaz, bana tatil yok. Bol bol senaryo okuyorum, yakın zamanda dizi var" ifadelerini kullandı.