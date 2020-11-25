KADES, MasterChef'te izleyicilere anlatıldı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan Kadına Destek Uygulaması (KADES) izleyenlere anlatılarak önemi vurgulandı.

Yarışmanın jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna, hazırlanan uygulama için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve yazılımı geliştiren ekibe teşekkürlerini iletti.