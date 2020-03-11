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11.03.2020 - 07:00 |

KADIN DESTEKÇİSİ İSİMLERE ÖDÜL

Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü, iş, sanat ve bilim dünyasından kadın destekçisi isimleri ödüllendirdi

KADIN DESTEKÇİSİ İSİMLERE ÖDÜL

Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kadın hakları ve cinsiyet eşitliğine duyarlı isimlere ödül verdiği bir törenle kutladı.
26 Ağustos Yerleşimi İnan Kıraç Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona, iş, sanat ve bilim dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Bilet satışlarından elde edilen gelirin Koruncuk Vakfı iş birliğiyle kız çocuklarının eğitiminde kullanılacağı gecede, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Sözcüsü Azra Akın Koru, Gaye Su Akyol, Bennu Yıldırımlar, Eda Ece, Eylül Öztürk Özkan ve Kerem Bürsin gibi isimler ödüle layık görüldü.

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