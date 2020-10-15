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15.10.2020 - 07:00 |

Kadın girişimcilere destek

Cem Yılmaz, e-ticaret platformu Hepsiburada’nın yüzü oldu.

Kadın girişimcilere destek
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Cem Yılmaz, e-ticaret platformu Hepsiburada’nın yüzü oldu. Reklamda, oyuncunun sinemada hayat verdiği karakterler, markanın mesajlarını tüketicilerle paylaşacak. Online gerçekleşen basın toplantısında Yılmaz, firmayı seçme sebebini, “Kadın girişimciler en dikkat çekici hadise... Elbette beraber bir söz söylemek için ve bu gibi şeyler insana cazip geliyor. Bu yüzden seçtim” cümleleriyle anlattı.

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