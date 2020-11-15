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15.11.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

'Kadına şiddete ayna oluyorum'

Tarık Emir Tekin, rolü için “Böyle davranışı olan bir insan bunu izliyorsa, ona ayna olup, farkındalık yaratmak istiyorum” dedi

'Kadına şiddete ayna oluyorum'
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Kanal D’de ekrana gelen ‘Sadakatsiz’ dizisinde Selçuk’u oynayan Tarık Emir Tekin, sevgilisi Sofia ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Kadına şiddet uygulayan rolü için oyuncu, “Partnerim Nazlı’yı (Bulum) öyle görünce içim parçalanıyor. Güçlük çekiyorum fakat bunu bir sorumluluk olarak görüyorum” diye konuştu.

Tekin, “Selçuk, kadına şiddet uygulayan, zor bir karakter. Türkiye’nin de büyük problemi olan kadına şiddeti aslında gözlemleye-bileceğimiz bir rol. Bu konuda büyük sorumluluk hissediyorum. Böyle davranışı olan bir insan bunu izliyorsa, ona ayna olup, farkındalık yaratmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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