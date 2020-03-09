Kadının gücü

Fashion World Türkiye Kurucusu Eylem Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle farklı alanlarda başarılı kadınları bir araya getirdi. Côté Bistro’daki etkinlikte; Füsun Kuran, Dilek Ertek, Serap Tibuk, Ayşe Azizoğlu, Arzu Kunt, Ayşegül Kayabay, Arzu Özal, Özge Eryılmaz, Kardelen Acar ve Elif İnci Aras yer aldı. Şimşek, organizasyona katılan tüm kadınlara teşekkür ederek, umut ve mutluluk dolu bir yaşam dileğinde bulundu.