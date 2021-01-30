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30.01.2021 - 07:00 |

Kadının gücü adına!

Güzellik markası Sephora’nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile iş birliği kapsamında hayata geçirdiği ‘Kozmetik ve Güzellik Sektöründe Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı’na başvuru yapan 200 aday arasından seçilen beş kadın girişimci, jüri tarafından belirlendi.

Kadının gücü adına!
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Güzellik markası Sephora’nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile iş birliği kapsamında hayata geçirdiği ‘Kozmetik ve Güzellik Sektöründe Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı’na başvuru yapan 200 aday arasından seçilen beş kadın girişimci, jüri tarafından belirlendi. Kadın girişimciler, Sephora’nın global ve yerel tedarikçi ilkelerini yerine getirmesi şartı ile sephora.com.tr’de satış imkanı elde edebilecek. Ayrıca, hikayelerini Sephora Türkiye ve KAGİDER’in desteği ile sürdürme imkanı bulacak.

Seda Bakan'dan Shakira dansıOyuncu Seda Bakan, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz ay çıkardığı 'Girl Like Me' şarkısının klibinde görülen koreografideki aynı figürleri sergilediği videosunu takipçileriyle paylaştı.
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Cadde Yazarları

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