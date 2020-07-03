03.07.2020 - 12:51 |
Kadir İnanır: Yanlış anlaşıldım
Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Kadir İnanır, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Yakın dostları ile birlikte Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'da yemek yiyen İnanır, aracını beklediği sırada muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.
Kadir İnanır, geçtiğimiz hafta maskesiz fotoğraf çekildiği için sosyal medyada linç edildiğini ama tedbirlere harfiyen uyduğunu söyledi: Bir restorandan çıkmıştık, maske elimde 'kapıdan çıkınca takarım' diye düşünüyordum, bir baktım gazeteciler patır patır çekiyor. Takmaya fırsatım olmadı, yanlış anlaşıldım.
Corona virüs tedbirlerine çok dikkat ettiğini ve özellikle göz önünde olan sanatçıların kurallara uyması gerektiğini vurgulayan İnanır, "Bizi insanlar takip ediyor, örnek alıyor. Bizler kurallara uyacağız ki onlar da örnek alsın" dedi.
Aracının gelmesi ile muhabirlere teşekkür eden Kadir İnanır, yakın dostları ile birlikte AVM'den ayrıldı.