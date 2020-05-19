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19.05.2020 - 19:16 |

Kafalar Karışık filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kafalar Karışık nerede, ne zaman çekildi?

2018 yılında İstanbul, Antalya – Kaş, Muğla – Elmalı, Antalya – Korkuteli gibi yerlerde çekilip vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Kafalar Karışık filmi, bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Peki Kafalar Karışık filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte Kafalar Karışık filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Kafalar Karışık filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kafalar Karışık nerede, ne zaman çekildi?
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2018 yapımı Kafalar Karışık filmi bugün televizyonda izleyicilerle buluşacak.Büşra Nur Karahan ve Enver Sülük'ün senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Yücel Yolcu gerçekleştiriyor. Birçok ünlü isim filmin kadrosunda yer alıyor. Peki Kafalar Karışık konusu nedir, oyuncuları kimler? Film nerede çekildi?

KAFALAR KARIŞIK KONUSU

Atakan’ın sevgilisi Buse zengin bir kadındır, bu nedenle ailesi de evleneceği erkek konusunda çok seçicidir. Buse’nin dedesi bu evliliğe izin vermeyince; Atakan'ın, Buse’nin yıllardır kayıp olan babasının bulup ondan izin istemekten başka çaresi kalmaz. Macera dolu bir yolculuğa atılan genç adama bu serüvende en yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder. Kendilerini bir anda Antalya'da bulurlar ve işler iyice karışır.

KAFALAR KARIŞIK OYUNCULARI

Atakan Özyurt - Atakan
Bilal Hancı - Bilal
Fatih Yasin - Fatih
Metin Akpınar - İsmet Dede
Erkan Can - Burhan
Güven Kıraç - İstihbaratçı Ümit
Zuhal Yalçın - Neşe
Perihan Savaş - Buse'nin annesi
Cihan Ünal - Ünal
Selahattin Taşdöğen - Muhtar
Ruhi Sarı - Ferit
Ece Seçkin - Konuk oyuncu
Feride Hilal Akın - Buse
Enes Batur - Konuk Oyuncu
Uras Benlioğlu - Konuk Oyuncu
Yusuf Aktaş - Mertcan
Nilgün Kasapbaşoğlu - Sosyetik Damadın Annesi
Çağla Demirel - Konuk Oyuncu
Kaya Giray - Konuk Oyuncu
Şeyda Eroğan - Hademe
Erhan Yazıcıoğlu - Sosyetik Damadın Babası
Burak Tamdoğan - Kazım
Sabri Muran - Nikah Şahidi 2

KAFALAR KARIŞIK NEREDE ÇEKİLDİ?

Kafalar Karışık filmi çekimleri İstanbul, Antalya – Kaş, Muğla – Elmalı, Antalya – Korkuteli gibi yerlerde gerçekleştirilmiştir.

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