Kafalar Karışık filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kafalar Karışık nerede, ne zaman çekildi?

2018 yapımı Kafalar Karışık filmi bugün televizyonda izleyicilerle buluşacak.Büşra Nur Karahan ve Enver Sülük'ün senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Yücel Yolcu gerçekleştiriyor. Birçok ünlü isim filmin kadrosunda yer alıyor. Peki Kafalar Karışık konusu nedir, oyuncuları kimler? Film nerede çekildi?



KAFALAR KARIŞIK KONUSU

Atakan’ın sevgilisi Buse zengin bir kadındır, bu nedenle ailesi de evleneceği erkek konusunda çok seçicidir. Buse’nin dedesi bu evliliğe izin vermeyince; Atakan'ın, Buse’nin yıllardır kayıp olan babasının bulup ondan izin istemekten başka çaresi kalmaz. Macera dolu bir yolculuğa atılan genç adama bu serüvende en yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder. Kendilerini bir anda Antalya'da bulurlar ve işler iyice karışır.

KAFALAR KARIŞIK OYUNCULARI

Atakan Özyurt - Atakan

Bilal Hancı - Bilal

Fatih Yasin - Fatih

Metin Akpınar - İsmet Dede

Erkan Can - Burhan

Güven Kıraç - İstihbaratçı Ümit

Zuhal Yalçın - Neşe

Perihan Savaş - Buse'nin annesi

Cihan Ünal - Ünal

Selahattin Taşdöğen - Muhtar

Ruhi Sarı - Ferit

Ece Seçkin - Konuk oyuncu

Feride Hilal Akın - Buse

Enes Batur - Konuk Oyuncu

Uras Benlioğlu - Konuk Oyuncu

Yusuf Aktaş - Mertcan

Nilgün Kasapbaşoğlu - Sosyetik Damadın Annesi

Çağla Demirel - Konuk Oyuncu

Kaya Giray - Konuk Oyuncu

Şeyda Eroğan - Hademe

Erhan Yazıcıoğlu - Sosyetik Damadın Babası

Burak Tamdoğan - Kazım

Sabri Muran - Nikah Şahidi 2

KAFALAR KARIŞIK NEREDE ÇEKİLDİ?

Kafalar Karışık filmi çekimleri İstanbul, Antalya – Kaş, Muğla – Elmalı, Antalya – Korkuteli gibi yerlerde gerçekleştirilmiştir.