'Kafes dövüşü sahnesi heyecanımı tazeliyor'

'Şampiyon' dizisindeki karakteriyle bu sezon adından söz ettiren Erkan Avcı, "İşimizin hem fiziksel hem de duygusal olarak yoğunluğu bizim için bazen yorucu oluyor. Ama bir o kadar da oyuncu olarak kafes dövüşü sahnesi çekmek, ona hazırlanmak, daha önceki işlerimde tecrübe etmediğim bir duygu ve durum. Bu da beni işime karşı hem motive ediyor hem de heyecanımı tazeliyor" dedi.

Sporun hayatında hep olduğunu belirten oyuncu, "Yüzdüm, tekvando eğitimi aldım ama 'Şampiyon' dizisiyle beraber özellikle boks ve dövüş teknikleri üstüne her şey tam manasıyla profesyonelleşti” ifadelerini kullandı.

Zor set şartlarının yanı sıra ekibin de bu iş için oldukça özverili davrandığını dile getiren Avcı, aksiyon sahnelerinin provasının da çekimden çok önce yapıldığını açıkladı.