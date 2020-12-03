Kahkaha zamanı!

Özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali karısını ve çocuklarını çok seven, fedakâr bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bir gün gördüğü rüyanın etkisiyle yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı dizinin başrolünü, komedinin aranan isimleri Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal paylaşıyor.