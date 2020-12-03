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03.12.2020 - 07:00 |

Kahkaha zamanı!

Merakla beklenen ‘İyi Aile Babası’, ilk bölümüyle ekranda kahkaha fırtınası estirecek

Kahkaha zamanı!
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Özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali karısını ve çocuklarını çok seven, fedakâr bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bir gün gördüğü rüyanın etkisiyle yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar.

Kahkaha zamanı

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı dizinin başrolünü, komedinin aranan isimleri Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal paylaşıyor.

Akasya Asıltürkmen yüzünü uzaylılara benzettiOyuncu Akasya Asıltürkmen de göz kapağını kaldırtarak estetik yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı. Asıltürkmen, bandajlarını çıkardıktan sonraki halini, "Uzaylı filtresinden cute baby’e geçerim inşallah" diyerek ti’ye aldı.
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Cadde Yazarları

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