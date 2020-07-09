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09.07.2020 - 07:00 |

Kainat güzeline Türk imzası

Sevgilisi Christian McCaffrey ile bir süredir tatil yapan Olivia Culpo, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle dikkat çekiyor.

Kainat güzeline Türk imzası
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Sevgilisi Christian McCaffrey ile bir süredir tatil yapan Olivia Culpo, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle dikkat çekiyor. Kainat güzeli, geçtiğimiz günlerde sahilde çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunarak, altına dalga emojisi bıraktı. Culpo, Türk tasarımcı Zeynep Arçay imzalı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı.

Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu birlikte şarkı söylediOyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile bir araya geldi. Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim Yatağım' adlı şarkısını seslendiren ikili, o anları sosyal medyada paylaştı.
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Cadde Yazarları

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