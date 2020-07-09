09.07.2020 - 07:00 |
Kainat güzeline Türk imzası
Sevgilisi Christian McCaffrey ile bir süredir tatil yapan Olivia Culpo, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle dikkat çekiyor.
Sevgilisi Christian McCaffrey ile bir süredir tatil yapan Olivia Culpo, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle dikkat çekiyor. Kainat güzeli, geçtiğimiz günlerde sahilde çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunarak, altına dalga emojisi bıraktı. Culpo, Türk tasarımcı Zeynep Arçay imzalı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı.