Kalamış'ta yeniden

Kebap kültürümüze kattığı lezzetlerle dikkat çeken Bedrettin Aydoğdu’nun, Kalamış’taki yenilenen mekanı görkemli bir davetle açıldı. Pandemi sürecinde farklı şubelerinden paket servis imkanı veren Bedri Usta, sosyal sorumluluk projelerine de hız kazandırdı. Açılışa çelenk kabul etmeyen Aydoğdu, misafirlerinden Haçiko derneğine bağış yapmalarını istedi. Genel koordinatörlüğünü Lütfü Bengü’nün yaptığı Bedri Usta’yı bu mutlu gününde, Rafet İnce, Cüneyt Asan, Gülay-Mehmet Kuriş ve Yusuf Duru gibi dostları yalnız bırakmadı.