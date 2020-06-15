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15.06.2020 - 07:00 |

Kalamış'ta yeniden

Kebap kültürümüze kattığı lezzetlerle dikkat çeken Bedrettin Aydoğdu’nun, Kalamış’taki yenilenen mekanı görkemli bir davetle açıldı.

Kalamış'ta yeniden
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Kebap kültürümüze kattığı lezzetlerle dikkat çeken Bedrettin Aydoğdu’nun, Kalamış’taki yenilenen mekanı görkemli bir davetle açıldı. Pandemi sürecinde farklı şubelerinden paket servis imkanı veren Bedri Usta, sosyal sorumluluk projelerine de hız kazandırdı. Açılışa çelenk kabul etmeyen Aydoğdu, misafirlerinden Haçiko derneğine bağış yapmalarını istedi. Genel koordinatörlüğünü Lütfü Bengü’nün yaptığı Bedri Usta’yı bu mutlu gününde, Rafet İnce, Cüneyt Asan, Gülay-Mehmet Kuriş ve Yusuf Duru gibi dostları yalnız bırakmadı.

Ediz Hun Twitter konusunda takipçilerini uyardı79 yaşındaki usta oyuncu Ediz Hun, kısa bir süre önce Twitter'da adı kullanarak açılan bir hesabın kendisine ait olmadığını duyurdu.
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Cadde Yazarları

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