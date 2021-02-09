09.02.2021 - 07:00 |
‘Kalbin Cahil’ dedi
Sevcan Dalkıran, yaklaşık üç yıl aradan sonra çıkardığı ‘Kalbin Cahil’ isimli slow parçayla sevenlerine “Merhaba” dedi.
Noah Müzik etiketi ile çıkan parçanın sözü ve müziği Zeynep Akın’a, düzenlemesi Oben Akın’a ait. Şarkıcı, yaza da bomba gibi hit bir parça hazırladığını söyledi.
Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.