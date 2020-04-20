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20.04.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Kaldırımda spor

Yunus Günçe, salgın nedeniyle parklarda spor ve yürüyüş yasaklanınca, çareyi Nişantaşı sokaklarında buldu.

Kaldırımda spor

Yunus Günçe, salgın nedeniyle parklarda spor ve yürüyüş yasaklanınca, çareyi Nişantaşı sokaklarında buldu. Geçtiğimiz yıl bin TL’ye aldığı üç filtreli, özel training maskesiyle kaldırım kenarında esnerken görüntülenen oyuncu, “Kimsenin olmadığı yerlerde yapıyorum. En yakın insan, ben spor yaparken 10 metre ilerimde oluyor. Hiçbir memuru zorda bırakmıyorum. Ayrıca, ünlüyüm diye imtiyaz istemiyorum” dedi.

'Covid 19’dan korunmanın Nazanca önlemleri'Usta sanatçı Nazan Öncel, corona virüs salgını nedeniyle ekmeği ocakta ısıtarak dezenfekte etti. Şarkıcı paylaşımının altına, "Covid 19’dan korunmanın Nazanca önlemleri. Güzel günlere uyanmak ümidiyle." notunu yazdı.
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Cadde Yazarları

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