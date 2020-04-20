Kaldırımda spor

Yunus Günçe, salgın nedeniyle parklarda spor ve yürüyüş yasaklanınca, çareyi Nişantaşı sokaklarında buldu. Geçtiğimiz yıl bin TL’ye aldığı üç filtreli, özel training maskesiyle kaldırım kenarında esnerken görüntülenen oyuncu, “Kimsenin olmadığı yerlerde yapıyorum. En yakın insan, ben spor yaparken 10 metre ilerimde oluyor. Hiçbir memuru zorda bırakmıyorum. Ayrıca, ünlüyüm diye imtiyaz istemiyorum” dedi.