Kalk Gidelim final mi yapıyor, bitiyor mu? Kalk Gidelim dizisi neden final yapıyor?

Kalk Gidelim dizisi 4 sezon boyunca TRT1'de yayın hayatına devam etti. 31 Aralık yılbaşı gecesi 135. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkacak olan diziye Gülşen, Kubat ve Göksel konuk oluyor. Şarkı performanslarının yanı sıra oyunculukları ise çok konuşulacak. Kalk Gidelim dizisi final bölümü hakkında açıklama da geldi.

KALK GİDELİM FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yerli komedi dizisi Kalk Gidelim toplamda 4 sezon ekrana geldi. Dizi 135. bölümde yani 31 Aralık Perşembe akşamı final kararı aldı. Kalk Gidelim bundan sonraki süreçte yayımlanmayacak.

KALK GİDELİM NEDEN BİTİYOR?

Dizinin yapımcılığını yürüten Eyüp Üstün, Kalk Gidelim'in final kararının nedenini açıkladı. Üstün, ''Hem oyuncu kadromuz, hem de teknik ekibimiz yaklaşık 4 senedir ailelerinden uzakta yaşıyorlar. Pandemi döneminin de etkisiyle İstanbul'a gidiş-gelişleri de sınırlandırmak durumunda kaldık.

Bu süreçte hem fiziki, hem de psikolojik olarak daha çok yorulan ekibimizi ailelerine kavuşturmanın iyi olacağını düşündük. Projemizi en güzel şekilde sonlandırmak üzere Yılbaşı akşamı ekrana gelecek olan 135. Bölümde bize yakışan en yüksek enerjimizle seyircimize veda edeceğiz. Kanalımız TRT1'e, tüm ekibimize ve seyircimize teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.