'Kalk Gidelim' kadrosuna yeni isim

TRT1 ekranında izleyiciyle buluşan 'Kalk Gidelim' dizisinden en son Emin Gürsoy ayrılmıştı. Gürsoy, rol gereği 105. bölümde Ankara’ya gitmiş ve bir daha geri dönmemişti. Oyuncunun diziden ayrıldığı biliniyor.

Dizi ekibinden bu ayrılık sonrasında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre ekibe, oyuncu Yağmur Ün,katıldı. Ün, dizide Yasemin karakterine hayat verecek.