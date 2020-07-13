MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Kalk Gidelim' kadrosuna yeni isim
13.07.2020 - 14:07 |

'Kalk Gidelim' kadrosuna yeni isim

'Söz' dizisinde Su Akkaya rolüyle dikkat çeken Yağmur Ün, 'Kalk Gidelim' ekibine katıldı.

'Kalk Gidelim' kadrosuna yeni isim
ABONE OL

TRT1 ekranında izleyiciyle buluşan 'Kalk Gidelim' dizisinden en son Emin Gürsoy ayrılmıştı. Gürsoy, rol gereği 105. bölümde Ankara’ya gitmiş ve bir daha geri dönmemişti. Oyuncunun diziden ayrıldığı biliniyor.

Dizi ekibinden bu ayrılık sonrasında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre ekibe, oyuncu Yağmur Ün,katıldı. Ün, dizide Yasemin karakterine hayat verecek.

Magazin Haberleri Bülteni (14 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında? Survivor İlayda Velibeyoğlu ne iş yapıyor, nereli?

Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında? Survivor İlayda Velibeyoğlu ne iş yapıyor, nereli?

Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'yle dudak dudağa poz

Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'yle dudak dudağa poz

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?

Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay'ın Selçuk Yöntem ile instagram paylaşımı

Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay'ın Selçuk Yöntem ile instagram paylaşımı

Sıradaki Haber