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31.12.2020 - 22:46 |

Kanal D Canlı izle! Kanal D canlı yayın izleme ekranı

Kanal D canlı izleme ekranı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. 2021'e artık sayılı dakikalar kala Milli Piyango 2021 Yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak olan büyük ikramiye ve amorti rakamları Kanal D canlı yayınında belli olacak. Peki Kanal D canlı yayın nasıl izlenir?

Kanal D Canlı izle! Kanal D canlı yayın izleme ekranı
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Kanal D canlı yayın nasıl izlenir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde Milli Piyango'nun bu yıl ki büyük ikramiye tutarı olan 100 milyon TL canlı yayında açıklanacak. Kanal D canlı yayınını izlemek isteyen vatandaşlar Kanal D canlı yayın izleme linkini araştırmaya devam ediyor. İşte Kanal D canlı yayın izleme linki...

KANAL D CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel

23:00 Milli Piyango Yılbaşı Özel Büyük ikramiye çekilişi

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