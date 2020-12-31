Kanal D Canlı izle! Kanal D canlı yayın izleme ekranı

Kanal D canlı yayın nasıl izlenir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde Milli Piyango'nun bu yıl ki büyük ikramiye tutarı olan 100 milyon TL canlı yayında açıklanacak. Kanal D canlı yayınını izlemek isteyen vatandaşlar Kanal D canlı yayın izleme linkini araştırmaya devam ediyor. İşte Kanal D canlı yayın izleme linki...

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KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel

23:00 Milli Piyango Yılbaşı Özel Büyük ikramiye çekilişi