Kanlı Nigar ne zaman kaç yılında nerede çekildi? - İşte Kanlı Nigar filminin konusu ve oyuncuları...

Kanlı Nigar filmi bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak. Yeşilçam'ın sevilen filimleri arasında yer alan Kanlı Nigar'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik oynuyor...

KANLI NİGAR KONUSU

Filmde, Kanlı Nigar’ın düşmanı Agâh Efendi’den aldığı intikam konu edilir. Kanlı Nigar yanında çalıştırdığı üç kızla beraber bir genelev işletir. Nigar, mahallelinin şikâyetleri yüzünden evine düzenlenen bir baskınla mahalleden uzaklaştırılır. Öz kızı Bedide ve yanında çalışan kızlarla beraber ev aramaya başlar. Kendisinin kötü yola düşmesine sebep olan Agâh Efendi’nin kiralık bir evi olduğunu öğrenir. Nigar, Agâh Efendi’nin kendine yaptığı kötülüğün intikamını almak istemektedir. Agah Efendi'nin oğlu Abdi’yi ikna ederek evi kiralar. Bu sırada Abdi’nin kardeşi Narçın ile Kanlı Nigar'ın kızı Bedide birbirine âşık olur. Kanlı Nigar, Abdi ve Narçın’ın da yardımıyla Agâh Efendi’den intikamını alacaktır.

KANLI NİGAR OYUNCULARI

Yaşar Güner,

Necla Soylu,

Merih Fırat,

Pembe Mutlu,

Bahar Öztan,

Sümer Tilmaç,

Dinçer Çekmez,

Fatma Girik,

Kemal Sunal,

Nezihe Güler