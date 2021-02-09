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09.02.2021 - 07:00 |

Kanun sanatçısından yeni klip

Türkiye’de ayakta kanun çalan ilk kadın sanatçı olan Özge Doğru, ‘Cellat’ albümünde yer alan ‘Sevecek Günler Var Daha’ şarkısının klibi için kamera karşısına geçti.

Kanun sanatçısından yeni klip
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Sözleri Nehir Kıyıcı’ya, müziği ve aranjesi Alper Atakan’a ait olan parçanın klibini ise DJ Kaan Gökman yönetti. Şarkıcı, “Sevenlerimle hep bir ağızdan şarkı söylemeyi çok özledim. Umarım bu zor günleri en kısa sürede atlatırız” dedi.

Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.
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Cadde Yazarları

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