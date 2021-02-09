Kanun sanatçısından yeni klip

Sözleri Nehir Kıyıcı’ya, müziği ve aranjesi Alper Atakan’a ait olan parçanın klibini ise DJ Kaan Gökman yönetti. Şarkıcı, “Sevenlerimle hep bir ağızdan şarkı söylemeyi çok özledim. Umarım bu zor günleri en kısa sürede atlatırız” dedi.