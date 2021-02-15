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15.02.2021 - 07:00 |

Kapadokya günlüğü

Vakko’nun sahiplerinden Feri-Alberto Elhadif’in oğlu Rıfat Elhadef ile eşi Marina, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da tatil yapıyor.

Kapadokya günlüğü
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Vakko’nun sahiplerinden Feri-Alberto Elhadif’in oğlu Rıfat Elhadef ile eşi Marina, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da tatil yapıyor. Renkli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, çok sayıda beğeni aldı.

14 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni14 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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