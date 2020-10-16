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16.10.2020 - 15:04 |

Kapadokya'da safari yaptılar

Atv ekranlarında pazar akşamları yayınlanan 'Maria ile Mustafa’nın oyuncuları Mustafa Açılan ile Neyra Kayabaşı, geçtiğimiz gün dizi çekimlerinin gerçekleştiği Kapadokya’nın eşsiz doğasını keşfettiler.

Kapadokya'da safari yaptılar
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Mustafa Açılan ile Neyra Kayabaşı, iki saat boyunca rehber eşliğinde özel safari turu yapıp; vadileri, portakal depolarını, güvercin yuvalarını ve doğal maden suyu çıkan yerleri gezdiler.

Safari turundan çok etkilenen oyuncular “Kapadokya’yı fırsat buldukça keşfetmeye çalışıyoruz ama atv turuyla safari yapmak buranın gizli kalmış özelliklerini keşfetmenizi sağladı” dediler.

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