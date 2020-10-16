Kapadokya'da safari yaptılar

Mustafa Açılan ile Neyra Kayabaşı, iki saat boyunca rehber eşliğinde özel safari turu yapıp; vadileri, portakal depolarını, güvercin yuvalarını ve doğal maden suyu çıkan yerleri gezdiler.

Safari turundan çok etkilenen oyuncular “Kapadokya’yı fırsat buldukça keşfetmeye çalışıyoruz ama atv turuyla safari yapmak buranın gizli kalmış özelliklerini keşfetmenizi sağladı” dediler.