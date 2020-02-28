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28.02.2020 - 07:00 |

Kapalı gişe oynuyor

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğiyle sahnelenen ‘Amadeus’, ilk 11 oyunda yaklaşık 15 bin seyirciye ulaştı.

Kapalı gişe oynuyor

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğiyle sahnelenen ‘Amadeus’, ilk 11 oyunda yaklaşık 15 bin seyirciye ulaştı. Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı proje, ilk gösteriminden beri kapalı gişe sahneleniyor. Oyuncular, seyircinin gösterdiği ilgiden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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