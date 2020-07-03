Kapıcılar Kralı ne zaman kaç yılında nerede çekildi? İşte Kapıcılar Kralı oyuncuları ve konusu

Umur Bugay'ın senaryosunu yazdığı Kapıcılar Kralı bugün televizyonda yayınlanacak. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Kapıclar Kralı filminin ne zaman çekildiği ve konusu araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki Kapıcılar Kralı ne zaman ve nerede çekildi?

KAPICILAR KRALI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?



Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filmidir.

KAPICILAR KRALI KONUSU

Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi. Seyit büyük bir apartmanda kapıcıdır. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir. Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın yüzde 51'ni satın alır.

KAPICILAR KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasında sokak yaşamı ve toplumsal ilişkileri iyi gözlemleyen senarist Umur Bugay'ın yazdığı Kapıcılar Kralı'nın ilk etapta Nişantaşı'nda çekilmesi planlanmıştı, Bu konuda yapılan apartman aramaları ve anlaşmalar sonuçsuz kalınca Yönetmen Zeki Ökten'in öğrencilik yıllarında konakladığı Cihangir Güneşli sokak karar kılındı. Burası özellikle o dönemlerde kapıcı-apartman sakini ilişkilerinin hareketli yaşandığı bölgelerden biriydi. Umur Bugay'ın bizzat incelemelerinin ardından sokağın Alman Hastanesi yönü girişindeki ikinci apartman olan Selahattin Zeren apartmanı film için uygun bulundu. Apartman yöneticisi ve kapıcısı ile yapılan olumlu görüşmeler sonrasında film çekimi için ilk adım atılmış oldu.

KAPICILAR KRALI OYUNCULARI

Kemal Sunal - Kapıcı Seyit

Bilge Zobu - Zafer - İkinci yönetici, Emekli albay

Sevda Ferdağ - Apartman sakini, Mahir'in suç ortağı, Hırsız

Şevket Altuğ - Votkacı sarhoş - Apartman sakini

Sevil Üstekin - Hacer - Seyit'in eşi

Can Kolukısa - Fehmi - İlk yönetici

Güner Sümer - Nuri - Apartman sakini, Galerici

Feridun Çölgeçen - Übeyit

Özcan Özgür - Mahir - Apartman sakini, Hırsız

Mine Zeren - Apartman sakini

Yüksel Gözen - Müdür Mithat - Apartman sakini

Ekrem Dümer - Doktor - Apartman sakini

Hikmet Gül - Makbule - Meraklı apartman sakini

Güler Ökten - Fehmi'nin eşi

Fatoş Tez - Leyla - Votkacı sarhoşun eşi

Gülten Ceylan - Selma - Memur Ferit'in kızı

Mete Sezer - Memur Ferit -

Demircan Türkdoğan -

Diler Saraç - Doktor'un eşi

Serpil Baykul -

Itır Gürdemirel -

Nisan Akman -

Eren Ertekin -

Yaman Yaşınel -

Aziz Kıskanç -

İbrahim Sabuncu -

İlyas Salman - Karşı apartmanın kapıcısı

Rauf Öztürk -

Necip Sarıcıoğlu -

Taci Erşan -