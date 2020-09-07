MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kapri’de yardım gecesi
07.09.2020 - 07:00 |

Kapri’de yardım gecesi

LuisaViaRoma ve UNICEF iş birliğinde düzenlenen bağış etkinliğinde, Covid-19 dolayısıyla oluşan acil duruma destek için 1 milyon euro‘dan fazla yardım toplandı.

Kapri’de yardım gecesi
ABONE OL

Kapri’deki La Certosa San Giacomo’da gerçekleşen gala ve açık artırma gecesi, konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Davete; Andrea Bocelli, Lena Perminova, Rita Ora, Suki Waterhouse ve Ezra Miller gibi dünyaca ünlü isimler katılırken, Türkiye’den ise Emir Uyar yer aldı.

Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyorSurvivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Survivor Nisa ve Barış cephesinde sıcak gelişme yaşanıyor. Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa'dan büyük sürpriz geldi ve öptüğü videoyu paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Böyle iyiyim’

‘Böyle iyiyim’

Kaslı Zeynep

Kaslı Zeynep

Pembe Panter Gülşen

Pembe Panter Gülşen

Kısa süreli alışveriş

Kısa süreli alışveriş

Sıradaki Haber