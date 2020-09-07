07.09.2020 - 07:00 |
Kapri’de yardım gecesi
LuisaViaRoma ve UNICEF iş birliğinde düzenlenen bağış etkinliğinde, Covid-19 dolayısıyla oluşan acil duruma destek için 1 milyon euro‘dan fazla yardım toplandı.
Kapri’deki La Certosa San Giacomo’da gerçekleşen gala ve açık artırma gecesi, konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Davete; Andrea Bocelli, Lena Perminova, Rita Ora, Suki Waterhouse ve Ezra Miller gibi dünyaca ünlü isimler katılırken, Türkiye’den ise Emir Uyar yer aldı.
Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyorSurvivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Survivor Nisa ve Barış cephesinde sıcak gelişme yaşanıyor. Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa'dan büyük sürpriz geldi ve öptüğü videoyu paylaştı.