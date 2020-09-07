Kapri’de yardım gecesi

Kapri’deki La Certosa San Giacomo’da gerçekleşen gala ve açık artırma gecesi, konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Davete; Andrea Bocelli, Lena Perminova, Rita Ora, Suki Waterhouse ve Ezra Miller gibi dünyaca ünlü isimler katılırken, Türkiye’den ise Emir Uyar yer aldı.