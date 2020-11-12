Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı hangi yılda çekildi?

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen kadrosunda Anthony Russo ve Joe Russo'nun yer aldığı Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi 6 Mayıs 2016'da vizyona girmiştir. Filmin başrol oyuncuları arasında Chris Evans, Robert Downey Jr. yer alıyor. İşte Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Orijinali: Captain America: Civil War), aynı adlı Marvel Comics'in Civil War çizgi roman serisinden uyarlanmış, Marvel Sinematik Evreni'nin on üçüncü filmidir. Filmde, bilimkurgu, aksiyon ve macera ön plandadır. Filmin başrol oyuncularından Chris Evans (Kaptan Amerika) ve Robert Downey Jr. (Demir Adam) vardır. Film, 6 Mayıs 2016'da vizyona girmiştir.

KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI FİLMİ KONUSU

Marvel’in "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı" adlı filminde Steve Rogers’ı, insanlığı koruma yolunda görevlerine devam eden Yenilmezler'in yenilenmiş ekibinin lideri olarak görülmektedir.

Yenilmezler’in dâhil olduğu bir olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler’in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yaparlar. Bu durum Yenilmezler’in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Bunlardan biri Steve Rogers (Kaptan Amerika)'ın önderliğinde, Yenilmezler’in hükûmet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup, diğer tarafta ise Tony Stark'ın şaşırtıcı bir biçimde hükûmet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen ikinci gruptur.

OYUNCULAR

Chris Evans / Steve Rogers (Kaptan Amerika): İlk Yenilmez, Nazilerin Avrupa'yı ele geçirmesine seyirci kalmak istemeyen Steve, orduya yazılmak istemiş ancak vücudu zayıf olduğu için reddedilmiştir. General Chester Philips, Steve’e ordunun süper asker projesine katılabileceğini ve bu sayede Nazilerle savaşabileceğini, söylemiştir. Steve bu projeyi başarıyla tamamlamış ve bir atlet kadar güçlenmiş olarak çıkmıştır.

Robert Downey Jr. / Tony Stark (Iron Man): Yenilmezler'in ortak lideri ve para kaynağıdır. Kendi icatları olan zırhlarıyla birlikte kendini dâhi, milyarder, playboy ve hayırsever olarak tanımlamaktadır.

Scarlett Johansson / Natasha Romanoff (Black Widow): Çocuk yaşta yetim kalan Natasha Romanov bir Rus askeri olan Ivan Petrovitch tarafından büyütüldü. Natasha büyüdükçe harikâ bir öğrenci ve atlet oldu. Aynı zamanda bir balerin olarak da üne kavuştu, Natasha zamanla Sovyet süper-casusu Black Widow oldu. Daha sonradan uluslararası bir casusluk örgütü olan S.H.I.E.L.D için çalışmaya başladı.

Sebastian Stan / Bucky Barnes (Kış Askeri): Kaptan Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki yardımcısı. Çatışma esnasında kolunu kaybetmiş, Hydra tarafından bulunup süper asker formülü verilip hafızası silinmiştir. Yıllar sonra Steve Rogers'ın karşısına çıkmıştır.

Anthony Mackie / Sam Wilson (Falcon): Çok iyi bir vahşi kuş eğiticisi olduğundan Redwing adlı şahiniyle çok üstün bir iletişim kurmuştur. Kollarının altındaki özel yapım kanatlar sayesinde uçabilir. Kaptan Amerika'nın en büyük yardımcısı ve ortağıdır.

Don Cheadle / James "Rhodey" Rhodes (Savaş Makinesi): Birleşik Devletler Donanması'nda görevli olan James Rhodes, Tony Stark'ın en yakın arkadaşlarından biridir.

Jeremy Renner / Clint Barton (Şahingöz): S.H.I.E.L.D casusu. Geçmişte Natasha Romanoff ile yasadışı işler yapmıştır. Okçuluk yeteneği sayesinde Yenilmezler'e katılmıştır. Hawkeye attığı okların %95'ini isabet ettirir.

Chadwick Boseman / T'Challa (Kara Panter): T'Challa bir Afrika ülkesi olan Wakanda'nın kralı T'Chaka'nın oğludur. Babası vibranium madenlerini ele geçirmeye çalışan Ulysses Klaw tarafından öldürülünce T'Challa intikam almaya yemin etmiş ve Kara Panter olmuştur.

Paul Bettany / Vision: Yenilmezler'in en büyük düşmanlarından Ultron tarafından Yenilmezler'e karşı savaşmak amacıyla yaratılmıştır.Ultron onu Avengers'ı ölümcül bir tuzağa çekmek için kullandı, fakat kendi zekâsına sahip olan Vision yaratıcısına karşı gelerek Avengers'a yardım etti ve onların Ultron'u yenmelerini sağladı.

Elizabeth Olsen / Wanda Maximoff (Kızıl Cadı): Wanda enerji güçlerini kullanabilen bir mutanttır. Bu sayede Chthon adlı bir iblis tarafından kendisine verilmiş büyü yeteneklerini kullanabilir. Kaos büyüsü adlı bu yetenekler sayesinde bir çeşit kara büyü güçlerinden psişik güçlere kadar çeşitli etkiler oluşturabilir. Bu gücü kullanmak için ne kadar zaman harcarsa etkisi de o denli büyük olur. Wanda manyetizmanın efendisi olarak kabul edilen Magneto'nun kızıdır.

Paul Rudd / Scott Lang (Ant Man): Ölçek, küçültmek ve gücü artırmak gibi şaşırtıcı yetenekleri ile donanmış Scott Lang, akıl hocası Hank Pym ile birlikte Dünya'yı kurtarmak için çalışırlar.

Emily VanCamp / Sharon Carter (Ajan 13): S.H.I.E.L.D ajanı, Çizgi romanda Kaptan Amerika'nın sevgilisidir.

Tom Holland / Peter Parker (Örümcek Adam): Bir radyasyon gösteriminde, lise öğrencisi Peter Parker'ı radyasyondan zarar görmüş bir örümcek ısırır ve bu sayede Peter'da inanılmaz özellikler belirir. Çok sevdiği amcası bir hırsız tarafından öldürülünce, güçlerini Örümcek Adam kimliğiyle kötülüklere karşı kullanmaya söz verir. Örümcek Adam kimliğini saklar.

Frank Grillo / Brock Rumlow (Crossbones): Çizgi romanda Kaptan Amerika'ya suikast düzenleyen düşman.

William Hurt / General Ross: ABD ordusun ünlü generalidir. Hulk'a olan düşmanlığıyla tanılır.

Daniel Brühl / Helmut Zemo: Baron Helmut Zemo, bir Nazi bilim adamı ve Kaptan Amerika'nın II. Dünya Savaşı'ndaki düşmanı olan Baron Heinrich Zemo'nun oğludur. Başarılı bir bilim adamı ve strateji ustası olan Helmut Zemo, babasının ölümünden Kaptan Amerika'yı sorumlu tuttu ve intikam almaya çalıştı. Zemo, yenildi ve kimyasal maddelerin içine düşerek vücudu korkutucu bir şekle dönüştü. Zemo, daha sonra babası gibi 'Baron Zemo' adını alarak dünyayı ele geçirme ve baş düşmanı olan Kaptan Amerika'dan intikam alma planlarını sürdürdü fakat her seferinde baş düşmanı tarafından mağlup edildi.

Martin Freeman / Everett Ross: Amerika’nın Wakanda’daki temsilcisi.