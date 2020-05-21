MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kara Bela filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kara Bela nerede, ne zaman çekildi?
21.05.2020 - 19:32 |

Kara Bela filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kara Bela nerede, ne zaman çekildi?

2015 yılında Adana, Gaziantep ve İstanbul’da gibi yerlerde çekilip vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Kara Bela filmi, bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Peki Kara Bela filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte Kara Bela filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Kara Bela filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kara Bela nerede, ne zaman çekildi?
ABONE OL

KARA BELA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret’in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

KARA BELA FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cengiz Bozkurt – Kudret

Seda Bakan – Burcu

Erkan Kolçak Köstendil – Güven

Cihan Ercan – Efkan

Berat Yenilmez – Zabita Amiri

Tarik Ünlüoglu – Atilgan

Istar Gökseven Komiser

Erdal Tosun – Damat baba

Hakan Salinmis – Palyaço

Sadi Celil Cengiz – Resepsiyonist

 

 

Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Burcu Kara: Çok denizim geldi

Burcu Kara: Çok denizim geldi

Survivor Barış kimdir, boyu kaç? Surivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Survivor Barış kimdir, boyu kaç? Surivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ardahan nereli, ne iş yapıyor?

Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında? Survivor Ardahan nereli, ne iş yapıyor?

Fahriye Evcen: Doğayla ben

Fahriye Evcen: Doğayla ben

Sıradaki Haber