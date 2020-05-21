21.05.2020 - 19:32 |
Kara Bela filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kara Bela nerede, ne zaman çekildi?
2015 yılında Adana, Gaziantep ve İstanbul’da gibi yerlerde çekilip vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Kara Bela filmi, bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Peki Kara Bela filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte Kara Bela filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler...
KARA BELA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret’in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.
KARA BELA FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Cengiz Bozkurt – Kudret
Seda Bakan – Burcu
Erkan Kolçak Köstendil – Güven
Cihan Ercan – Efkan
Berat Yenilmez – Zabita Amiri
Tarik Ünlüoglu – Atilgan
Istar Gökseven Komiser
Erdal Tosun – Damat baba
Hakan Salinmis – Palyaço
Sadi Celil Cengiz – Resepsiyonist
Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.