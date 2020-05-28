MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kara Kule filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Kara Kule ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi?
28.05.2020 - 19:43 |

Kara Kule filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Kara Kule ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi?

Kara Kule filmi bu akşam ekranlara geliyor. Büyük bir ilgi gören Kara Kule filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 2017 yılında gösterime giren ve yönetmenliğini Nikolaj Arcel'in yaptığı Kara Kule filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte Kara Kule filmi ile ilgili merak edilenler...

Kara Kule filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Kara Kule ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi?
ABONE OL

KARA KULE FİLMİ KONUSU

On bir yaşındaki Jake Chambers, rüyalarında gördüğü ancak kimsenin var olduğuna inanmadığı Orta Dünya'yla ilgili ipuçlarını takip ederek buraya ulaşmayı başarır. Burada yine rüyalarında gördüğü silahşör Roland Deschain ile karşılaşır. Deschain, yıllarca kendi evrenlerini korumak için Kara Kule'yi savunmuştur ancak Siyahlı Adam oraya ulaştığında hem Orta Dünya hem de insanların dünyası yok olacaktır. Ona engel olabilmek için silahşor, genç Jake ile zorlu bir yolculuğa çıkacaktır.

KARA KULE OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Matthew McConaughey, Idris Elba, Tom Taylor, Dennis Haysbert bulunuyor.

Acun Ilıcalı'yı kızdıran iddia! "Vicdansızlar, vatan hainleri..."'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında, "TV8'de yarışmacıların Kürtçe konuşmasına karşı" tarzında çıkan söylemlere tepki gösterdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Acun Ilıcalı'dan o iddiaya cevap: Vicdansızlar, vatan hainleri...

Acun Ilıcalı'dan o iddiaya cevap: Vicdansızlar, vatan hainleri...

Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? TV8'de yayınlanan yeni yemek yarışması Lezzet Düşkünleri takımları ve yarışmacıları...

Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? TV8'de yayınlanan yeni yemek yarışması Lezzet Düşkünleri takımları ve yarışmacıları...

Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan'ın sevgilisi kimdir, ne iş yapıyor?

Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan'ın sevgilisi kimdir, ne iş yapıyor?

Lezzet Düşkünleri Gökhan-Burhan kimdir?

Lezzet Düşkünleri Gökhan-Burhan kimdir?

Sıradaki Haber