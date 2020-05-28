Kara Kule filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Kara Kule ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi?

KARA KULE FİLMİ KONUSU

On bir yaşındaki Jake Chambers, rüyalarında gördüğü ancak kimsenin var olduğuna inanmadığı Orta Dünya'yla ilgili ipuçlarını takip ederek buraya ulaşmayı başarır. Burada yine rüyalarında gördüğü silahşör Roland Deschain ile karşılaşır. Deschain, yıllarca kendi evrenlerini korumak için Kara Kule'yi savunmuştur ancak Siyahlı Adam oraya ulaştığında hem Orta Dünya hem de insanların dünyası yok olacaktır. Ona engel olabilmek için silahşor, genç Jake ile zorlu bir yolculuğa çıkacaktır.

KARA KULE OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Matthew McConaughey, Idris Elba, Tom Taylor, Dennis Haysbert bulunuyor.