28.05.2020 - 19:43 |
Kara Kule filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Kara Kule ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi?
Kara Kule filmi bu akşam ekranlara geliyor. Büyük bir ilgi gören Kara Kule filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 2017 yılında gösterime giren ve yönetmenliğini Nikolaj Arcel'in yaptığı Kara Kule filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte Kara Kule filmi ile ilgili merak edilenler...
KARA KULE FİLMİ KONUSU
On bir yaşındaki Jake Chambers, rüyalarında gördüğü ancak kimsenin var olduğuna inanmadığı Orta Dünya'yla ilgili ipuçlarını takip ederek buraya ulaşmayı başarır. Burada yine rüyalarında gördüğü silahşör Roland Deschain ile karşılaşır. Deschain, yıllarca kendi evrenlerini korumak için Kara Kule'yi savunmuştur ancak Siyahlı Adam oraya ulaştığında hem Orta Dünya hem de insanların dünyası yok olacaktır. Ona engel olabilmek için silahşor, genç Jake ile zorlu bir yolculuğa çıkacaktır.
KARA KULE OYUNCULARI
Filmin oyuncuları arasında Matthew McConaughey, Idris Elba, Tom Taylor, Dennis Haysbert bulunuyor.