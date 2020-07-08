KARAN SEFERBERLİĞİ

Burak Özçivit, geçtiğimiz sene 6 milyon TL’ye satın aldığı Gümüşlük Villaları’ndaki evinde, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’la görüntülendi. Çiftin yanında, iki yardımcı, bir bahçıvan, çocuk bakıcısı ve şoför olmak üzere toplam beş personel çalıştığı öğrenildi. Evcen’in annesi ve kız kardeşinin de eşlik ettiği tatile, Özçivit’in iki araçla gittiği ortaya çıktı.

Bahçe düzeniyle ilgilenen Özçivit, eksikler için ise sık sık alışverişe gitti. Bir ara ağlayan bebeklerini susturamayan Evcen, balık tutmaya giden eşini eve çağırdı. Karan için havuzu hazırlayan ikili, oyunlar oynadı. Yardımcılarından gazetecilerin olduğunu öğrenen Evcen, mayolu fotoğraf vermemek için habercilerin kendisini göremediği yerden çıkarak, pareosunu giydi.