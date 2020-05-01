Nicole Scherzinger, karantina günlerini Los Angeles’taki malikanesinde temizlik yaparak geçiriyor. Pussycat Dolls grubunun solisti ABD’li şarkıcı, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle ilgi çekti. 41 yaşındaki şarkıcı, renkli tulumu stilettoları ve eldivenleriyle hem esnekliğini sergiledi hem de temizlik ve yemek yaptı. Binlerce beğeni alan fotoğraflara “Karantina kraliçesi” yorumları yapıldı.