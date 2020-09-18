Karantina kuralına uymayan Enes Batur'dan videolu açıklama! Enes Batur kimdir, kaç yaşında?

Enes Batur, dün akşam saatlerinde filyasyon ekiplerinin Beykoz'daki lüks villada kendisini bulamamasının ardından karantina kurallarını delenler için yeni başlatılan KYK yurtlarında karantinaya alınması uygulamasına bağlı olarak Emniyet ekiplerince Sancaktepe'deki yurda yerleştirildi. Kuralları hiçe saydığı söylenen Enes Batur hakkında çıkan iddialara ilişkin de sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir açıklama yayınladı. Peki Enes Batur kimdir, koronavirüse mi yakalandı?

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 doğumlu, Türk vlogger ve oyuncudur. YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. 2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi.

Bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki incelemeleriyle tanınan Enes Batur'un Youtube kanalında şuan 9 milyon takipçisi bulunuyor.

VİDEOLU AÇIKLAMA

Enes Batur cep telefonuyla çektiği bir açıklama videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Batur, iddialara yanıt verdiği videosunda şu ifadelere yer verdi:

"Benimle ilgili asılsız şeyler paylaşılıyor. Olayı en başından beri anlatıyorum. Cumartesi günü ateşlendiğim için sabah saatlerinde korona testi yapılmaya gittim hastaneye, test yapıldım. Test yapıldıktan sonra direk eve geldim. Akşam saatlerinde test sonuçlarım pozitif çıktı. O günden bu güne kadar hiçbir şekilde evden çıkmadım. Buna şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Kamera kayıtlarımız var, evden çıkmadığıma dair. HES uygulamam var, 7/24 konumumu gösteriyor. Şahitlerim var ve yemin ederim hiçbir şekilde evden çıkmadım."