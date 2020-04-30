Karantina ressamı

İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Burcu Şendir, geçtiğimiz yıl yarattığı Yoo markasıyla ve birbirinden güzel tasarımlarıyla adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor. İş insanı, bu kez de farklı çalışmayla dikkat çekti. Şendir, Bebek sırtlarındaki evinde karantina günlerini çocuklarıyla geçirirken, bir yandan da bahçesinde akrilik resim yapıyor. İş insanı, konuyla ilgili, “Bu yaşıma kadar resim kabiliyetim olduğunu karantina sayesinde keşfettim” dedi.