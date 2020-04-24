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24.04.2020 - 07:00 |

Karantina tasarımcıları

Kısmet by Milka’nın eylüldeki sergisinde yer alacak Kısmet by Milka’nın eylüldeki sergisinde yer alacak 10 tasarım arasına, Nazlı Kayı ve Ebru Akel Sancak’ın oğlu Eren’in, çizimleri de girmeyi başardı.

Karantina tasarımcıları

Kısmet by Milka’nın eylüldeki sergisinde yer alacak Kısmet by Milka’nın eylüldeki sergisinde yer alacak 10 tasarım arasına, Nazlı Kayı ve Ebru Akel Sancak’ın oğlu Eren’in, çizimleri de girmeyi başardı. Milka Karaağaçlı İnce’nin ‘Designer in me’ (İçimdeki tasarımcı) çağrısıyla başlattığı kampanya, kapsül koleksiyon olacak. Kayı’nın ‘Faith ’, Eren’in de ‘Happy’ isimli çizimleri markanın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
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