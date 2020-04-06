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06.04.2020 - 07:00 |

Karantinada aşk

İstanbul kültür ve sanat hayatının önde gelen isimlerinden Ali Güreli, geçtiğimiz günlerde ateşlenince, soluğu hastanede aldı.

Karantinada aşk

İstanbul kültür ve sanat hayatının önde gelen isimlerinden Ali Güreli, geçtiğimiz günlerde ateşlenince, soluğu hastanede aldı. Doktorların müdahalesiyle kısa sürede eski sağlığına dönen iş insanı, önceki gün normal odaya çıktı. Ali Bey ve eşi Rabia Hanım, ziyaretin yasak olduğu dönemde birbirlerinin fotoğraflarını çekip, aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etti.

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