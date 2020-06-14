Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde filmi konusu nedir? İşte filmin oyuncuları ve çekildiği yıl

Dünyaca ünlü oyuncu Matt Damon'ın başrolünde yer aldığı Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte büyük bir heyecan fırtınasına sahne olacak filmle ilgili tüm ayrıntılar...



KARAYİP KORSANLARI 4: GİZEMLİ DENİZLERDE KONUSU NEDİR?

Gizemli Angelica ile yolları kesişen Jack Sparrow, bunun aşk olduğundan emin değildir, yoksa bu kadın onu efsanevi Gençlik Pınarı'nı bulmak için kullanmakta mıdır? Kadın onu efsane korsan Kara Sakal'ın gemisi “Kraliçe Anne'in İntikamı”na bindirdiğinde kendisini beklenmedik bir maceranın ortasında bulur ve kimden daha çok korkması gerektiğini bilemez.

KARAYİP KORSANLARI 4: GİZEMLİ DENİZLERDE OYUNCULARI

Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde filmi oyuncu kadrosunda Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush, Ian McShane, Judi Dench yer alıyor.