Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filmi kaç yılında çekildi?

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Serinin üçüncü filmi ola Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filmi 2007 yılında vizyona girdi. Dünyanın en yüksek bütçeli filmlerinden biri olan Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

KARAYİP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU FİLMİ KONUSU

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu Karayip Korsanları serisinin üçüncü bölümüdür.

Filmin çıkışından 18 gün sonrası (11 Haziran 2007) itibarı ile ABD'de $255.610.936, uluslararası olarak $493.000.000 hasılat ile toplam kazancı $748.610.936'a ulaşmıştır. Film ABD'de gösterime girdiği gün $13.240.044, ilk hafta $114.732.820 gelir elde etmiştir. Dünyanın en yüksek bütçeli filmidir.

Will Turner ile birlikte Elizabeth Swann, Kaptan Jack Sparrow’u, Davy Jones'un dolabı'ndaki akıllara zarar tuzaktan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmak adına çaresizlik içinde Kaptan Barbossa ile ittifak yaparlar. Doğu Hindistan Ticaret Şirketi’nin kontrolü altında olan Davy Jones’un ürkütücü görünümlü hayalet gemisi Uçan Hollandalı, dünyanın bütün denizlerini kasıp kavurmaktadır.

İhanet, vefasızlık ve dönekliğin kol gezdiği vahşi denizlerde yelken açan korsanlarımızın yolu egzotik Singapur’a düşer. Burada kurnaz Singapurlu korsan Sao Feng ile kafa kafaya gelirler. Dünyanın sonu tabir edilen uzakdoğu okyanuslarındaki nihai savaşta terazinin dengeleri ortadadır. Korsanların her biri sadece kendi hayatının ve kaderi için taraf olmakla kalmayacak; aynı zamanda özgürlük sevdalısı korsan yaşam tarzının geleceğini kurtarma mücadelesi verecektir.

KARAYİP KORSANLARI: DÜNYANIN SONU

Johnny Depp - Kaptan Jack Sparrow

Orlando Bloom - Will Turner

Keira Knightley - Elizabeth Swann

Geoffrey Rush - Kaptan Hector Barbossa

Chow Yun-Fat - Sao Feng

Jack Davenport- James Norrington