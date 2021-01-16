Karayip Korsanları: İncinin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Karayip Korsanları: İncinin Laneti filmi kaç yılında çekildi?

Karayip Korsanları: İncinin Laneti filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşuyor. Karayip Korsanları film serisinin ilki olma özelliğine sahip olan Karayip Korsanları: İncinin Laneti filmi 2003 yılında vizyona girdi. Film, Amerika'da açılış haftasında 47 milyon dolar, toplamda ise 305 milyon dolar kazandı. Dünya çapında ise 654 milyon dolar kazanarak 2003 yılının en çok kazanan dördüncü yapımı oldu. İşte Karayip Korsanları: İncinin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

KARAYİP KORSANLARI: İNCİNİN LANETİ FİLMİ KONUSU

Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti, genç bir kızı kurtarmaya çalışan korsan Jack Sparrow ile demirci Will Turner'ın maceralarını anlatıyor. Yerel vali Weatherby Swann'ın 12 yaşındaki kızı Elizabeth, Jamaica'ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazıyla karşılaşırlar. Bu enkazdan kurtulabilen tek kişi küçük Will'dır. Elizabeth küçük çocuğun boynundaki altın madalyondan onun bir korsan olduğunu anlar, bu yüzden madalyonu alarak saklar. Yıllar sonra Elizabeth, azılı bir korsan olan Barbossa tarafından kaçırılır. Çılgın ve iyi yürekli bir korsan olan Jack Sparrow ise Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will Turner'la bir olur ve kızı kurtarmaya çalışırlar. Ancak bu gizemli madalyon hayalet gemiyi harete geçirerek gizemli incinin lanetini canlandıracaktır.

KARAYİP KORSANLARI: İNCİNİN LANETİ FİLMİ HAKKINDA

Jamaika valisinin kızı olan Elizabeth Swann (Keira Knightley), lanetlenmiş Kaptan Hector Barbossa (Geoffrey Rush) ve mürettebatı tarafından kaçırılır. Elizabeth'de mürettebatın ihtiyacı olan son Aztek altını vardır. Elizabeth Swann'a aşık olan genç Will Turner (Orlando Bloom), kendisini kaptanı olduğu gemiden atan Barbossa'dan intikam almak isteyen fakat burada yakalanıp hapse düşen kaptan Jack Sparrow'u (Johnny Depp) oradan kaçırır ve Elizabeth'i kurtarmaya giderler.

Siyah İnci'nin Laneti 'in bütçesi 140 milyon dolardı. Film, Amerika'da açılış haftasında 47 milyon dolar, toplamda ise 305 milyon dolar kazandı. Dünya çapında ise 654 milyon dolar kazanarak 2003 yılının en çok kazanan dördüncü yapımı oldu.[14] Rotten Tomatoes sitesinde film hakkında yapılan 193 yorumdan 153'ü olumlu yöndeydi ve film de %79 olumlu dereceye sahip oldu. Jack Sparrow'u canlandıran Johnny Depp, Screen Actors Guild Ödülleri, MTV Movie Ödülleri ve Empire Ödülleri'nde En İyi Aktör dalında ödülün sahibi oldu, Altın Küre, BAFTA Ödülleri ve 76. Akademi Ödülleri'nde aynı dalda aday oldu. Siyah İnci'nin Laneti aynı ödüllerde En İyi Makyaj, En İyi Müzik Kurgusu ve En İyi Görsel Efekt dallarında aday oldu. BAFTA Ödülleri'nde En İyi Makyaj, Saturn Ödülleri'nde En İyi Kostüm, Golden Reel Ödülleri'nde En İyi Müzik Kurgusu, VES Ödülleri'nde En İyi Görsel Efekt ve People's Choice Ödülleri'nde Favori Film ödüllerini aldı.

Yapım gösterime girdikten beş ay sonra, 2 Aralık 2003'te DVD ve VHS'leri satışa sunuldu. Filmin yüksek çözünürlüklü Blu-ray diski 22 Mayıs 2007'de satılmaya başlandı.

KARAYİP KORSANLARI SİYAH İNCİ'NİN LANETİ FİLMİ OYUNCULARI

Johnny Depp - Rolü : Captain Jack Sparrow

Geoffrey Rush - Rolü : Pirate Captain Barbossa/Captain Blackheart

Keira Knightley - Rolü : Elizabeth Swann

Orlando Bloom - Rolü : Will Turner

Jack Davenport - Rolü : Norrington

Jonathan Pryce - Rolü : Governor Weatherby Swann

John Boswall - Rolü : Wyvern

Lee Arenberg - Rolü : Pintel